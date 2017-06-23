Ревень, сливы и виноград: готовим шарлотку дома с необычными начинками

Шарлотка - один из самых простых и вкусных пирогов, которые можно приготовить на скорую руку дома. При этом подойдет данный десерт к любому случаю. Недостатка во фруктах и зелени в это время года уже нет, поэтому редакция Amic.ru собрала несколько рецептов различных шарлоток, которые можно приготовить не только с яблоками. Откуда пошло такое название, где придумали блюдо и что в него можно добавить, читайте в нашем материале.

Шарлотку, вероятнее всего, придумали где-то на Британских островах, где уверены, что рецепт шарлотки появился в конце XVIII века благодаря жене британского короля Георга III Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, которая покровительствовала садоводам. Может быть, поэтому на её столе часто появлялись различные блюда из яблок. К чаю она просила подавать особый пирог, который готовился специально по её вкусу. При дворе же этот десерт прозвали шарлоткой — по имени королевы, обожавшей это лакомство. Есть люди, придерживающиеся мнения, что название этого пирога происходит от древнеанглийского "charlyt", что переводится как десерт, приготовленный из взбитых яиц, сахара и молока. Есть и романтичная версия о бедном поваре, влюбленном в богатую девушку, ради которой он этот пирог придумал и назвал.

Шарлотка с ревенем

Что потребуется?

Яйцо куриное — 4 шт.

Ревень — 400 г

Сахар — 170 г (+1,5 ст.л., чтобы посыпать ревень)

Мука — 130 г

Масло сливочное — 25 г (для смазывания формы)

Крупа манная — 2 ч.л. (чтобы посыпать форму для выпечки)

Сахарная пудра — по желанию

Как готовить?

Стебли ревеня промыть, очистить и нарезать. После посыпать сахаром (1,5 ст. л.), несколько полосок ревеня оставить для украшения шарлотки. Взбить яйца с сахаром. Муку просеять и ввести в яичную смесь широкой резиновой лопаткой. Форму для выпечки смазать маслом и посыпать дно и борта манной крупой. Вылить в нее половину бисквитного теста. Слить лишний сок из засыпанного сахаром ревеня и выложить на тесло. Залить сверху второй массы и украсить оставшимися палочками. Разогреть духовку до 180 градусов и поставить в нее шарлотку на 40 минут. После выключить и дать пирогу постоять при чуть открытой дверце 2-3 минуты. Украсить сахарной пудрой.

Ревень содержит большое количество различных полезных элементов, среди которых органические кислоты (аскорбиновая, яблочная и т.д.), пектиновые вещества, минеральные соли (кальций, фосфор, магний и т.д.), витамины группы B и C, каротин. Это растение способствует продуктивной работе, благотворно влияет на желудок, стимулирует его работу и чистит, так как обладает слабительным эффектом, укрепляет иммунитет, кости и восстанавливает поврежденные волосы, придает им натуральный блеск. Шарлотка с виноградом Что потребуется? Сливочное масло - 50 г

Яйцо - 2 шт.

Масло из виноградных косточек или оливковое - 50 мл

Коричневый сахар - 130 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Мука - 210 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Цедра одного лимона

Цедра одного апельсина

Молоко - 60 мл

Красный виноград без косточек - 300 г Как готовить? Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры. Яйца смешать с виноградным маслом, сахаром, ванилином и растопленным сливочным маслом, как следует взбить миксером. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, солью и двумя видами цедры. Соединить яично-масляную смесь с мукой, влить молоко и очень быстро перемешать. Форму выстелить пергаментом, выложить часть теста, сверху разложить половину винограда, залить оставшимся тестом. Выпекать 10 минут, затем достать форму из духовки, высыпать на тесто оставшийся виноград и выпекать еще 30–40 минут. Дать кексу отдохнуть минут 15, достать из формы и полностью остудить. В США считают шарлотку своим национальным блюдом. Американцы уверены, что этот пирог придумал некий повар из города Шарлотт в Северной Каролине.

Шарлотка с яблоками и сливами

Что потребуется?

Яблоки - 3 шт.

Лимон - 1 шт.

Яйца - 4 шт.

Сливы - 5 шт.

Мука - 130 г

Сливки жирностью 20% - 100 мл

Сахар - 60 г

1 щепотка соли

Ванильный сахар – для обсыпки яблок

Сахарная пудра, корица – для украшения

Как готовить?