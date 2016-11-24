Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с 2012 года

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Рейтинг одобрения работы президента РФ Владимира Путина в ноябре достиг 86%. Об этом гласят данные "Левада-Центра", пишет "Интерфакс".

Этот показатель является самым высоким с 2012 года. Тогда он составлял 63%, уточняет агентство. Недовольны работой президента 14% респондентов.

Отмечается, что выросли показатели одобрения деятельности премьера Дмитрия Медведева: до 52% против 48% в октябре. Не одобряют его работу на посту премьера 47% граждан (против 51% месяц назад).

50% россиян одобряют работу правительства РФ (49% недовольны), а деятельность Госдумы одобряют 44% (не одобряют 54%).

Участников опроса также попросили назвать 5-6 политиков и общественных деятелей, которым больше всего доверяют.

Тройка лидеров по сравнению с октябрем осталась неизменной: на первом месте Путин (59% против 52% в октябре), вторую строчку занял министр обороны РФ Сергей Шойгу (27% и 24%), а третью – глава МИД России Сергей Лавров (25% и 24%).

Также россияне доверяют Медведеву, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, главе КПРФ Геннадию Зюганову, мэру Москвы Сергею Собянину, чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, патриарху Кириллу и другим.

Издание добавляет, что, по мнению 56% россиян, дела в стране идут в целом в правильном направлении, 26% считают, что Россия движется по неверному пути. 18% не смогли дать ответа.

Опрос проводился с 18 по 21 ноября текущего года. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 российских регионов страны. Погрешность исследования не превышает 3,4%.