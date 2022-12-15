Режим «черного неба» будет действовать в Барнауле и Бийске до 17 декабря

По текущим данным, наиболее сильное загрязнение воздуха в краевой столице сейчас наблюдается в Центральном районе

15 декабря 2022, 22:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До 17 декабря в Барнауле и Бийске будут наблюдаться метеоусловия, которые поспособствуют накоплению вредных примесей в воздухе. О режиме «чёрного неба» сообщает региональный ЦГМС.

Период неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе метеоусловий в Барнауле действует с 17:00 15 декабря и до 15:00 17 декабря. В Бийске он закончится в 18:00 17 декабря.

Администрация Барнаула уже рекомендовала предприятиям краевой столицы на это время сократить объёмы выбросов на своих производствах. По текущим данным, наиболее сильное загрязнение воздуха сейчас наблюдается в Центральном районе — там скапливается оксид углерода, который возникает при неполном сгорании ископаемых видов топлива, в том числе древесины, угля и прочих.

Напомним, что режим «чёрного неба» уже неоднократно объявляли в Барнауле и Бийске в конце ноября и начале декабря. Причиной этому стала безветренная погода и морозы. Чем он опасен — читайте в материале amic.ru.