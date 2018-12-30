Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом сообщает в субботу, 29 декабря, РЕН ТВ.

Состояние 93-летнего режиссера оценивается как тяжелое.

Известно также , что он отказался ехать в больницу без совей супруги, и медикам пришлось госпитализировать обоих.

Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Снимался в фильмах "Застава Ильича", "Гори, гори, моя звезда", "Интервенция". Режиссер фильма "Весна на Заречной улице".