Резиденцию Нептуна собираются сделать во Владивостоке
Данная идея направлена на развитие туризма в городе
Фото: squarespace.com
В административном центре Приморского края может появиться бренд "Владивосток - резиденция Нептуна", а также резиденция древнеримского бога морей. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА "Новости" и представителя администрации Владивостока.
По его словам, бренд подразумевает туристический маршрут, а также историю и экскурсию. Он подчеркнул, что парк с барельефом Нептуна в городе уже имеется.
По словам собеседника агентства, идея мэра Виталия Веркеенко направлена на развитие туристической отрасли во Владивостоке, что приведет к улучшению качества жизни горожан.
"Заявку на регистрацию бренда подадут в Роспатент", — добавил он.
В заключение отмечается, что также рассматривается вариант установки скульптуры на острове Скрыплева в заливе Петра Великого.