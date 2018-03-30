Резиденцию Нептуна собираются сделать во Владивостоке

Фото: squarespace.com

В административном центре Приморского края может появиться бренд "Владивосток - резиденция Нептуна", а также резиденция древнеримского бога морей. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА "Новости" и представителя администрации Владивостока.

По его словам, бренд подразумевает туристический маршрут, а также историю и экскурсию. Он подчеркнул, что парк с барельефом Нептуна в городе уже имеется.

По словам собеседника агентства, идея мэра Виталия Веркеенко направлена на развитие туристической отрасли во Владивостоке, что приведет к улучшению качества жизни горожан.

"Заявку на регистрацию бренда подадут в Роспатент", — добавил он.

В заключение отмечается, что также рассматривается вариант установки скульптуры на острове Скрыплева в заливе Петра Великого.