РФ ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

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Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути лишь после уведомления российских властей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данная мера связана с устранением недостатков в соответствующем разделе российского законодательства.

"Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей", — цитирует агентство слова Мизинцева.

Глава Национального центра управления обороной заявил, что работы будут завершены к началу навигационного сезона следующего года.