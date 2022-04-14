«Ретейлерам верить не нужно». Алтайский думец предложил жестче бороться со спекулянтами

«Справедливая Россия — За правду» предлагает создать федеральное ведомство, в задачи которого войдут противодействие спекуляции и защита прав потребителей. Об этом заявил лидер партии, руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. По словам политика, ФАС демонстрирует очевидную беспомощность. Он заверил, что социалисты готовы включиться в работу по внесению необходимых изменений в законодательство, передаёт партийная пресс-служба.

Контроль за ценами на российских рынках необходимо усилить в кратчайшие сроки, уверены эсеры. Причём сложившаяся ситуация требует радикальных мер.

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Общество Плати больше — живи так же. Почему торговые сети не смогли удержать цены от резкого взлета

«Я уже неоднократно говорил о том, что антимонопольная служба сегодня предпринимает недостаточные попытки пресечь рост цен. Фактически мы получили от наших торговых сетей и производителей подрыв внутри страны. Заявление некоторых крупных торговых сетей об отмене ограничения наценки на социально значимые товары — наглядное доказательство тому, что слову ретейлеров верить не нужно, а у антимонопольщиков недостаточно рычагов, чтобы обуздать аппетиты продавцов и перекупщиков. В нынешних экономических условиях нет времени на межведомственные разборки, нужно жёстко, буквально на корню, пресекать очевидные факты спекуляции», — отметил депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Партийцы убеждены: необходимо срочно преобразовать ФАС в орган, способный решительно бороться с нечистоплотными дельцами. Социалисты понимают, что одновременно придётся менять и законодательство, вплоть до криминализации отдельных правонарушений, связанных с необоснованным повышением цен и созданием искусственного дефицита.