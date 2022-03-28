Ретейлеры рассказали, на сколько хватит запасов техники Samsung и Apple в России

Запаса продукции брендов Samsung и Apple в России хватит примерно на два-три месяца. Об этом сообщает РБК.

По итогам 2021 года Samsung занял первое место на российском рынке. На второй строчке находится китайская компания Xiaomi, а третьими по продажам стали представители Apple.

Эксперты предполагают, что приостановка поставок продукции компании Samsung и Apple приведёт к тому, что китайский бренд вытеснит их с российского рынка. При этом отмечается, что китайскую технику в Россию также стало тяжелее доставлять.

По прогнозу аналитиков из Citigroup, поставки смартфонов Xiaomi в 2022 году могут сократиться на три миллиона.

Ретейлеры работают над тем, чтобы наладить поставки и найти новые логистические пути.