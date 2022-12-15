«Родина во сне позвала». Экипаж барнаульского лётчика Антонова повторил подвиг Гастелло на СВО

За штурвалом подбитого в декабре в бою в ДНР бомбардировщика Су-24М был выпускник Барнаульского училища лётчиков Александр Антонов. Пилот направил горящий самолёт на скопление техники противника

15 декабря 2022, 15:04, ИА Амител

2 декабря в Бахмутском районе ДНР возле села Клещеевка из переносного зенитно-ракетного комплекса подбили бомбардировщик подразделения ЧВК «Вагнер», которым управлял опытный пилот Александр Антонов, выпускник БВВАУЛ. Лётчик направил повреждённый самолёт в танковую колонну противника. Вместе с ним погиб и штурман Владимир Никишин.

Как развивался бой у Клещеевки

Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на позиции одной из частей «вагнеровцев». Были стянуты большие силы противника, и в случае удачной атаки СВУ военные из российской ЧВК понесли бы большие потери.

«Была большая угроза потери позиций с дальнейшим большим прорывом вглубь наших подразделений. Были бы большие потери, если бы не остановили», — рассказал РИА ФАН один из коллег погибших лётчиков.

Командование «Вагнера» направило в поддержку наземных войск два бомбардировщика Су-24 из авиаподразделения этого ЧВК. Одним из этих самолётов как раз и управлял Александр Антонов.

Чтобы отбомбиться по танковой колонне, наши самолёты зашли на несколько километров территории, занятой противником. В борт Антонова во время атаки попала ракета украинского ПЗРК.

«Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза „Встречайте, суки, папу...“ и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ», — рассказывают однокашники Антонова по БВВАУЛ.

Этот подвиг помог остановить продвижение бронетанковой техники СВУ и сохранил жизни многих наших военных.

Что известно о лётчике Александре Антонове

Александр Антонов / Фото: t.me/yaremshooter

Он закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1995-м. Служил в различных частях российской армии. Из ВКС уволился с должности заместителя командира полка по лётной подготовке.

«С точки зрения профессионализма это были профессионалы высшего класса. Большой опыт у них был до того, как они пришли к нам в компанию. Командир экипажа буквально в этом году уволился из Вооружённых сил», — говорит об экипаже подбитого Су-24 коллега лётчиков в интервью РИА ФАН.

По словам коллеги, и пилот, и штурман были высоко замотивированными военными и пошли на этот шаг осознанно.

Как рассказывал сослуживцам по ЧВК Антонов, участвовать в СВО он решил по патриотическим соображениям:

«Александр Сергеевич объяснил: „Меня Родина во сне позвала“. Как закончил с одной организацией, начал искать пути для продолжения своей лётной деятельности на благо Родины».

Почему в эфире прозвучали такие слова про «папу»? Коллега погибших лётчиков говорит, что Антонов мог пошутить в любой ситуации и эта фраза вполне в его характере.

Почему действия экипажа «вагнеровского» Су-24 сравнивают с подвигом Гастелло?

26 июня 1941 года в Белоруссии по дороге Молодечно-Родошковичи наступала танковая колонна Вермахта. Бомбардировщик ДБ-3ф (позднее модель была переименована в Ил-4), который пилотировал Николай Гастелло, в составе звена из двух самолётов наносил удар по вражеским танкам.

Машина была подбита и загорелась. Пилот решил направить её на колонну противника. Вместе с командиром погибли ещё три члена экипажа.