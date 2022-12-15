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«Родина во сне позвала». Экипаж барнаульского лётчика Антонова повторил подвиг Гастелло на СВО

За штурвалом подбитого в декабре в бою в ДНР бомбардировщика Су-24М был выпускник Барнаульского училища лётчиков Александр Антонов. Пилот направил горящий самолёт на скопление техники противника

15 декабря 2022, 15:04, ИА Амител

2 декабря в Бахмутском районе ДНР возле села Клещеевка из переносного зенитно-ракетного комплекса подбили бомбардировщик подразделения ЧВК «Вагнер», которым управлял опытный пилот Александр Антонов, выпускник БВВАУЛ. Лётчик направил повреждённый самолёт в танковую колонну противника. Вместе с ним погиб и штурман Владимир Никишин.

Как развивался бой у Клещеевки

Украинские войска предприняли попытку танкового прорыва на позиции одной из частей «вагнеровцев». Были стянуты большие силы противника, и в случае удачной атаки СВУ военные из российской ЧВК понесли бы большие потери.

«Была большая угроза потери позиций с дальнейшим большим прорывом вглубь наших подразделений. Были бы большие потери, если бы не остановили», — рассказал РИА ФАН один из коллег погибших лётчиков.

Командование «Вагнера» направило в поддержку наземных войск два бомбардировщика Су-24 из авиаподразделения этого ЧВК. Одним из этих самолётов как раз и управлял Александр Антонов.

Чтобы отбомбиться по танковой колонне, наши самолёты зашли на несколько километров территории, занятой противником. В борт Антонова во время атаки попала ракета украинского ПЗРК.

«Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза „Встречайте, суки, папу...“ и через 5-7 секунд самолёт врезался в скопление бронетехники ВСУ», — рассказывают однокашники Антонова по БВВАУЛ.

Этот подвиг помог остановить продвижение бронетанковой техники СВУ и сохранил жизни многих наших военных.

Что известно о лётчике Александре Антонове

Александр Антонов / Фото: t.me/yaremshooter

Он закончил Барнаульское высшее военное авиационное училище лётчиков в 1995-м. Служил в различных частях российской армии. Из ВКС уволился с должности заместителя командира полка по лётной подготовке.

«С точки зрения профессионализма это были профессионалы высшего класса. Большой опыт у них был до того, как они пришли к нам в компанию. Командир экипажа буквально в этом году уволился из Вооружённых сил», — говорит об экипаже подбитого Су-24 коллега лётчиков в интервью РИА ФАН.

По словам коллеги, и пилот, и штурман были высоко замотивированными военными и пошли на этот шаг осознанно.

Как рассказывал сослуживцам по ЧВК Антонов, участвовать в СВО он решил по патриотическим соображениям:

«Александр Сергеевич объяснил: „Меня Родина во сне позвала“. Как закончил с одной организацией, начал искать пути для продолжения своей лётной деятельности на благо Родины».

Почему в эфире прозвучали такие слова про «папу»? Коллега погибших лётчиков говорит, что Антонов мог пошутить в любой ситуации и эта фраза вполне в его характере.

Почему действия экипажа «вагнеровского» Су-24 сравнивают с подвигом Гастелло?

26 июня 1941 года в Белоруссии по дороге Молодечно-Родошковичи наступала танковая колонна Вермахта. Бомбардировщик ДБ-3ф (позднее модель была переименована в Ил-4), который пилотировал Николай Гастелло, в составе звена из двух самолётов наносил удар по вражеским танкам.

Машина была подбита и загорелась. Пилот решил направить её на колонну противника. Вместе с командиром погибли ещё три члена экипажа.

Комментарии 41

  • А как от у вагнеровцев оказался ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А как от у вагнеровцев оказался ? - а как у вагнеровцев оказался самолет, на котором он летал со штурманом вместе?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сегодня мир в стране, сходит с ума, но это поймут в будущем.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Полнится земля русская настоящими мужиками-героями! Пусть земля будет для вас небом!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Любопытно, что у частной военной компании есть свои авиаподразделения... Учитывая, что СУ-24 стоит примерно 35-40 млн долларов, то откуда же денежки у вагнеровцев? Неужели сами заработали? Или государство помогло?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вечная память.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Наёмничество в России запрещено, за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение и финансирование наёмника — до 15 лет.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Не стремно рассуждать о деньгах, когда другие свою жизнь отдают?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Не стремно рассуждать о деньгах, когда другие свою жизнь отдают?--Значение слова стремно?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Учитывая, что СУ-24 стоит примерно 35-40 млн долларов ---- а еще ему требуется соответствующая инфраструктура и обслуживание, которое осуществляют специально обученные техники. Похоже армию приватизировали, как заводы в начале 90-х.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А как от у вагнеровцев оказался ?---Также как и данные из военкоматов
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Значение слова стремно?-------загугли. стоимость же загуглил
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, за кого жизни отдают?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ликбез. Стремно - сленг. Синоним - стыдно. Или: не айс. Теперь есть вопросы?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Значение слова стремно?-------загугли. стоимость же загуглил---Про стоимость объясните
    15 декабря, Гость   Ответить
  • загугли. стоимость же загуглил---Потому и спрашиваю. Где-то написано опасно, где-то-стыдно. Вы какое определение имели ввиду?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вы какое определение имели ввиду?--------- а кран это подъемный кран или водопроводный? изыди, юродивый ципсошник!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Царствие вам небесное,настоящие наши мужчины!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • герои мужики....вечная память
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сейчас перешли к одному командованию.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Штурмана не спросил...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Герой, что бомбил чужую страну?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Неисправные катапульты не сработали - о, запишем как подвиг.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ...когда другие свою жизнь отдают? Вы на каком диване отдаёте ? Коль позволяете себе, другим нравоучения читать.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какое царствие, иди в палату...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Меня Родина во сне позвала (с) А музыканты разве не за деньги?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Редакция, когда Вы уже грамотности и знаний наберётесь? Подвиг совершил НЕ САМОЛЁТ с названием, как у Вас написано, - "Бомбардировщик Гастелло ДБ-3ф (позднее модель была переименована в Ил-4)" А героический подвиг совершил командир эскадрильи капитан Николай Францевич Гастелло. "Снаряд вражеской зенитки попал в бензиновый бак его самолёта. Бесстрашный командир направил охваченный пламенем самолёт на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Десятки германских машин и цистерн взорвались вместе с самолётом героя." (С)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вот наше общество: одни отдают свою жизнь "за други своя", другие только что и умеют, как деньги чужие считать.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Танкисты погибли ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Изначально хорошие и героические мужики гибнут за имперские амбиции и великодержавный реваншизм. Очень жаль...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Настоящие патриоты Родины. Вот о таких героях нужно рассказывать детям на уроках патриотизма. Какая разница откуда финансы. Вагнеровцы фашистов уничтожают, защищая нашу Родину.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Высокие духом эти замечательные люди!!! А насчет самолетов и денег у вагнеровцев скажу, что было бы желание, найдутся и деньги и самолеты.Главное, чтоб деньги не себе в карман были получены, а на конкретное дело-освобождение русских людей, которых на Окрайне оставил г. Ельцин.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Светлая память настоящему профессионалу своего дела, надеюсь государство семью поддержит.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Как должен быть замотивирован человек, чтобы вместо того чтобы спрыгнуть, стать камикадзе? Баблом? Или в их контракте есть условия, из-за которых выгоднее погибнуть, чем попасть в плен?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • "Не стремно рассуждать о деньгах, когда другие свою жизнь отдают?" ---------- Отдают за что? За освобождение русского народа в Украине? А почему в других странах мы не проводим СВО? А с какого периода мы будем считать эти территории своими и освобождать там народы? Так-то Территория ЛНР и ДНР раньше принадлежали Польше и Османской Империи.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • они там за деньги, врачи, летчики ....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Только Гастелло штурмовал колонну противника, вторгшегося в его страну. А кто вторгался в Россию? Эти лётчики - обыкновенные наёмники в ЧВК. Поэтому сравнение с экипажем Гастелло, мягко говоря, не в тему.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Как раз видно по делам ,что эти люди делают настоящие дела. Причем идут добровольно и сражаются отважно . Настоящие Герои. Земля пухом. Горжусь.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Канамат Боташев. Летчик, генерал-майор в отставке, вагнеровец. Вне рамок боевой задачи прикрывал отход подразделения, попавшего в полуокружение. Сбит ЗРК, погиб 22.05.2022 через два дня после своего 63-летия. Герой России (посмертно).
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Бред для идиотов...
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, потрясен тем, что кто-то считает возможным считать какие-то деньги, когда мужики совершают такие подвиги. Вы мелкие душонки, участь ваша - до конца, который будет в собственной постели в куче вонючего говна и блевотины, смотреть на мир с завистью и злобой. Презираю вас...
    18 декабря, Гость   Ответить
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