Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право на выходной 1 сентября, пишет РИА "Новости".

По данным опроса, проведенного институтом, более половины родителей собираются проводить своих детей в первый класс. При этом более 80% придется для этого брать отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планирует договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день на несколько часов позже.

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Кроме того, по мнению психологов, присутствие родителей положительно сказывается на внутреннем спокойствии детей, которые испытывают сильный стресс из-за смены обстановки.

Как отмечает Маркс, дополнительный оплачиваемый выходной для родителей первоклассников 1 сентября поможет скорее адаптировать детей к школе и сохранить традиции празднования Дня знаний.