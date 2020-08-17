Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной
Присутствие родителей положительно влияет на детей во время их первого учебного дня
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям первоклассников право на выходной 1 сентября, пишет РИА "Новости".
По данным опроса, проведенного институтом, более половины родителей собираются проводить своих детей в первый класс. При этом более 80% придется для этого брать отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планирует договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день на несколько часов позже.
Кроме того, по мнению психологов, присутствие родителей положительно сказывается на внутреннем спокойствии детей, которые испытывают сильный стресс из-за смены обстановки.
Как отмечает Маркс, дополнительный оплачиваемый выходной для родителей первоклассников 1 сентября поможет скорее адаптировать детей к школе и сохранить традиции празднования Дня знаний.