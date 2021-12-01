Родственник пострадавшей в ДТП с поездом учительницы рассказал о её стаже вождения

43-летняя учительница начальных классов Анна Диринг, попавшая в ДТП со снегоуборочным поездом в Тальменском районе и в котором погибли трое детей, имеет довольно большой стаж вождения. Об этом в разговоре с "Комсомольской правдой" рассказал её родственник.

По его словам, педагог всегда следовала правилам дорожного движения и не раз ездила через переезд, где произошла трагедия.

"У неё довольно большой стаж вождения, она следит за правилами дорожного движения, всегда обращает внимание на дорожные знаки. Да и через переезд она ездила не в первый раз, всё было в порядке до этой трагедии", – рассказал собеседник издания.

Он добавил, что учительница часто подвозила детей прямо до дома, причём делала это из благих побуждений, чтобы ученики не ходили далеко пешком.

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Родственник пострадавшей также рассказал изданию, что ранее женщина вела уроки в Среднесибирской школе, но порядка четырёх лет назад её пригласили в Луговскую, и та согласилась. На новой работе педагога часто хвалили, а дети, как отмечает собеседник, очень любили свою учительницу и под её руководством занимали призовые места на всевозможных конкурсах. Также, по словам мужчины, у неё двое сыновей.

Издание отмечает, что в 2011 году Анна Диринг окончила Новосибирский государственный педагогический университет, а в 2021-м – выдвигалась на выборах в Луговской сельсовет.

Напомним, трагедия произошла днём 29 ноября. После уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой в другое село на личном автомобиле. По данным РЖД, легковой автомобиль нарушил ПДД, проигнорировал все запрещающие сигналы и выскочил на железнодорожный переезд, в результате чего машину протаранил поезд. В итоге трое детей погибли, водитель и ещё один ребёнок получили травмы. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.