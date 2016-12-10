Родственникам погибших в Алеппо медсестер вручили Ордена мужества

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Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) вручил ордена Мужества родным медсестер, которые погибли во время обстрела в Алеппо, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

"Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин вручил высокие государственные награды родным военных медсестер, погибших при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, младший сержант Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова награждены орденами Мужества, посмертно", - приводит агентство текст сообщения.

Агентство отмечает, что губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) объявил субботу, 10 декабря, днем траура. В этот день прошли похороны медсестер в Биробиджане. Власти отменили все развлекательные мероприятия.

"Российская газета" добавляет, что утром в заполненном до отказа Благовещенском кафедральном соборе прошло отпевание усопших, его провели по просьбе родственников.

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Затем началась церемония прощания, на которой собрались тысячи горожан, чтобы отдать последние почести землячкам. Траурная процессия медленно прошла по улицам Биробиджана от храма до Сквера Победы. Оттуда колонна отправилась на кладбище.

Суровикин на траурном митинге отметил, что биробиджанские медсестры до конца выполнили свой гражданский долг в борьбе с международным терроризмом.

Медики Биробиджана вспоминали коллег как ответственных, трудолюбивых и терпеливых, которые готовы прийти на помощь. Во время церемонии захоронения погибших сержантам отдали все воинские почести.

Глава региона распорядился оказать поддержку семьям погибших, в том числе выплатить единовременные пособия из областного фонда непредвиденных расходов.

Напомним, полевой военный госпиталь ВС РФ в начале декабря прибыл в Алеппо, чтобы оказать квалифицированную медпомощь гражданам. 5 декабря медгородок госпиталя Минобороны РФ в Алеппо во время приема местных жителей обстреляли из артиллерии боевики.