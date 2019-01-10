Рогозин: NASA просит Роскосмос создать лунную версию "Союза"

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NASA просит Роскосмос создать версию корабля "Союз" для лунных полетов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина каналу "Россия-24".

"Просят разработать версию "Союза", который мог бы работать до Луны и обратно, с тем чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему", — цитирует агентство слова Рогозина.

Кроме этого, отметил он, NASA настаивает, чтобы РФ и дальше доставляла астронавтов США на кораблях "Союз" на Международную космическую станцию.

Ранее сообщалось, что Штаты хотят реализовать программу с международным участием Deep Space Gateaway по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут летать корабли с Земли.