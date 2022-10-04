Рогозин оценил вклад бывшей алтайской журналистки в предложения Маска по Украине

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил вклад бывшей алтайской журналистки в предложения Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине. Пост на эту тему он написал в своих социальных сетях.

«Маск сделал эти заявления накануне полёта его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт „Роскосмоса“ Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Илон Маск предложил провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, но под наблюдением ООН. Также он считает, что Украине нужно дать нейтральный статус и признать Крым российским.

По мнению предпринимателя, этот вариант является «наиболее вероятным» исходом конфликта.

Напомним, что Анна Кикина является уроженкой Новосибирска. Девушка работала гидом и радиоведущей на Алтае.

В 2012 году она прошла открытый конкурс в ряд космонавтов России.

Кикина в ближайшее время полетит в космос на корабле компании Crew Dragon, который разработала SpaceX, принадлежащая Илону Маску.