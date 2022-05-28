Рогозин пожаловался на нехватку средств на «Зевс» и предложил их «напечатать»

В настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, поскольку большая часть денег Банка России арестована за рубежом, эти средства можно «напечатать» и ничего плохого в этом нет.

«Если „Роскосмос“ получит из этой суммы хотя бы один триллион рублей на определённый период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта „Зевс“ — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на неё», — предложил глава госкорпорации.