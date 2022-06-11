Рогозин рассказал об изучении НЛО в Российской академии наук

Специалисты Российской академии наук (РАН) уже давно занимаются изучением явлений, связанных с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Напомним, что представители Пентагона рассказали 17 мая конгрессменам об одиннадцати случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО). Они показали ряд видеороликов, на которых было записано «нечто похожее на треугольники, некоторые из которых мерцают». Однако эксперты смогли установить, что в одном из случаев за НЛО могли принять дроны коммерческого назначения. Изучение второго видео подтвердило догадки.

В июне НАСА объявило о запуске проекта по изучению НЛО с участием ведущих учёных для лучшего понимания аномальных атмосферных явлений.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чём НАСА говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в [Российской] академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — заявил гендиректор.

По его словам, в 99,9% случаев НЛО представляют собой атмосферные или физические явления, которые не связаны с инопланетным происхождением.

«Но мы допускаем, что такого рода явления могли иметь место», — сказал он.