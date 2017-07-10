Рокеры грязи не боятся! Как поклонники рок-музыки пережили "Нашествие-2017"
Холод, грязь и много отечественного рока - фотоподборка о том, как прошел ежегодный рок-фестиваль "Нашествие" в 2017 году
С 7 по 9 июля в Тверской области на площадке "Большое Завидово" проходил традиционный фестиваль рок-музыки "Нашествие".
С погодой участникам и гостям фестиваля не повезло: дождь, холод и грязь. Это был тот случай, когда самой лучшей обувью стали резиновые сапоги, дождевики заменили футболки с любимыми рок-группами, а доехать до места проведения фестиваля было сложно - машины застревали в грязи.
"Грязно, холодно, но круто!", "Это на самом деле настоящий рок-н-ролл!", "Грязно, весело, незабываемо!", "Было очень круто, сыро, дождливо и гряяяязно", - пишут несломленные поклонники отечественного рока, делятся фотографиями в Instagram, показывая, как они пережили это "Нашествие".
Еще один фестиваль за спиной! Пережили #нашествие2017 . Грязно, холодно, но круто! Все здорово! Это на самом деле настоящий рок-н-ролл! #нашествие #наше20 #
A post shared by Алексей Костин (@kostin__aleksei) on
Мы тоже это пережили 😈 главное приключение лета) грязно, весело, незабываемо!) #нашествие2017 #фестивальныйсезоноткрыт #лето2017 #уприродынетплохойпогоды
A post shared by Ирмочка (@irma_panina) on
Спасибо за очередное яркое выступление! Вы были лучшие! #нашествие2017 #louna #lounaband
A post shared by Ира Рыбина (@19sms) on
Ну.... и хулиганского вам в ленту!😎😎😎 я прожила эти три дня в состоянии подростка! Реально забыв про возраст и приличия... как говорит @alfredbekshenev , рокнрольной девчонкой! И тут даже не 10 лет минус, а все 25 куда-то делись... хотя я и не помню чтобы в те годы ТАК отрывалась.😉🤘🏻 Но надо же этому было когда-то случиться?! В общем... да здравствует Юность!!! Ps: за футболку ещё раз спасибо @fasions ❤️❤️❤️❤️!!!! Rock and roll forever 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻 #дзюбынанашествии #грязешествие2017 #нашествие2017 #япережилнашествие2017 #омичинанашествии
A post shared by Светлана Дзюба (@svetladzu) on
Мы пережили Нашествие!!) 😱😱😱 есть парочка фоток, но это потом ☺️#нашествие2017 #Нашествие #наши
A post shared by Игорь Бирюков (певец, ведущий) (@igosmyescape) on
Гордо можно заявить- мы пережили #Нашествие2017 #БольшоеЗавидово #ДДТ
A post shared by Yuliya Danilenko (@yudanilenko) on
Незабываемое гряземесево этого лета пришло к концу🤘 Было очень круто, сыро, дождливо и гряяяязно🤗 помесили неслабо, и стойко вынесли все неудобства и природные катаклизмы☔☀ этот отдых по нам, только #наши люди поймут💪 #япережилнашествие #нашествие2017
A post shared by 💅САМЫЕ КРУТЫЕ НОГТИ ДЕЛАЮТ ТУТ (@borovikovaanna) on
Ну и как тут устоять и не сфоткать селфи ?))) #нашествие2017 #группасерьга Как же ж было круууто))))
A post shared by Ангелина Тихненко (@mrs.hooissis) on
Про #нашествие2017 действительно можно говорить "пережил"
A post shared by Roman Romanov (@ormig) on
Все было не настолько жутко как показанно по тв, все было намного хуже, грязнее и веселее 😂 #нашествие2017 #хардкор #танкигрязинебоятся #веселоизадорно
A post shared by @vaselisaprekrasnaia22 on
Я его обожаю!! #всемрок #нашествие2017 #нашествие #нашествие #нашерадио #алиса
A post shared by FoxMax (@foxmax_m) on
Пилот#нашествие2017 Спасибо за мудрый рок!
A post shared by Мария Маркова (@markova_maria_) on
Ну как-То так) #наив #нашествие2017 #нашествие #мыпережилинашествие #мыпережилинашествие2017 #главноеприключениегода #чача
A post shared by Ksu Andrianova (@alica_barfield) on
Совсем не All inclusive, а "всё отключенó", жутчайший холод в это #прекрасноелето2017 с непрекращающимся дожем, из-за которого местные неплохо заработали вытаскивая транспорт из грязи. А также незабываемые эмоции от возможности увидеть монстров рока, любимого актёра в новом амплуа #покапрет и обожаемых #animaljazband и многих других. #нашествие2017 Теперь я тоже могу говорить #мыпережилинашествие2017
A post shared by Светлана Щербакова (@svetlana_scherbakova21) on
#нашествие2017 ты было незабываемо! #Бутусов #несчастныйслучай #хелависа #frolovdrums #уматурман #Серьга #Бобунец и многие другие не дали непогоде испортить настроение безбашенным героям в лице нас!
A post shared by Ksenia Yakovleva (@casey_korolek) on
На #нашествие2017 и пираты приезжают, можно почувствовать себя человеком-пауком, а ещё выбрать Шнура президентом. Вот такое #главноеприключениелета
A post shared by Ksenia Yakovleva (@casey_korolek) on
#сталк #нашествие #нашествие2017 #кипелов #главноеприключениегода
A post shared by @nick_pletnev on
A post shared by Василий Юханов (@vas_gen_) on