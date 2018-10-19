Росавиация: льготные перелеты в Крым будут круглогодичными

Росавиация заявила, что субсидирование авиаперелетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград будет круглогодичным. Правда, льготные билеты будут доступны только для жителей европейской части России.

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В настоящее время льготные билеты можно покупать с 1 марта по 1 декабря. Новые сроки — с 1 января по 31 декабря. Как сообщает Росавиация, они будут утверждены в ноябре этого года. Это позволит выставить в продажу до 31 декабря порядка 40 тыс. билетов, на это будут освоены дополнительно выделяемые 400 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Кроме того, одобрено предложение Росавиации о том, чтобы авиабилеты по специальному тарифу могли покупать члены многодетных семей.

Пока что летать со скидкой могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В 2018 году в программе субсидированных перелетов участвуют такие перевозчики, как "Аэрофлот", "Нордавиа", Red Wings, S7, "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", Nordwind. Всего планировалось перевезти порядка 729 тыс. пассажиров. На 1 октября по спецтарифам перевезено 472 тыс. человек.