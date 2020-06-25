Росавиация предложила возобновить полеты в страны СНГ

Росавиация предложила возобновить авиасообщение со странами СНГ. Глава ведомства Александр Нерадько направил письмо с предложениями в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает "Коммерсантъ". Касательно других стран ассоциация предложила действовать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Как ответили изданию в секретариате Голиковой, вопрос о возможном открытии авиасообщения "находится на стадии проработки", а неназванный источник в одной из авиакомпаний добавил, что решение о начале полетов будет принимать оперативный штаб.

Помимо этого, собеседник выразил сомнение в том, что открытие сообщения со странами СНГ поможет кардинально повлиять на загрузку флота, и отметил, что полеты в Европу в данной ситуации были бы значительно логичнее.

Напомним, что границы России для регулярных полетов закрыли в конце марта, на данный момент покинуть страну можно только для лечения, по работе или учебе.