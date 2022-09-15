Росавтодор поставил на паузу ремонт федеральной трассы на Алтае ради расширения Чуйского тракта

Федеральное дорожное агентство временно прекратило работы по ремонту третьей федеральной трассы в Алтайском крае А-321 (Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан). Речь идёт о нескольких сотнях миллионов рублей в год. Сэкономленные средства направят на реконструкцию Чуйского тракта, который планируют полностью сделать четырёхполосным раньше 2035 года. Об этом amic.ru сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.

«Действительно, в мае в регион приезжал глава Росавтодора Роман Новиков и они договорились с губернатором Виктором Томенко, что нужно как можно быстрее проводить работы по расширению Чуйского тракта. В Москве тоже понимают, что эта дорога имеет более важное значение для региона. В итоге в этом году на трассе Барнаул — Павлодар были проведены лишь минимальные работы. Надо отметить, что за несколько лет Упрдор „Алтай“ сделал большую работу по приведению трассы в хорошее состояние. Есть некоторые отрезки, которые ещё предстоит доделать в будущем. Однако приоритет сейчас за расширением Чуйского тракта», — отметил Антон Воронов и добавил, что средства на содержание трассы Барнаул — Павлодар, особенно зимой, будут выделяться на прежнем уровне.

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Что происходит на трассе А-321

Ранее источники amic.ru сообщали, что дорожники в этом сезоне практически не вели работы на трассе А-321 из-за отсутствия финансирования. Трасса А-321, протяжённость которой около 400 километров, перешла в федеральную собственность в 2020 году. Причём разговоры об этом велись ещё с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс. Начать ремонт новой федеральной трассы хотели ещё в 2020 году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Полностью её приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.

Что сделано на Чуйском тракте

Что касается Чуйского тракта, то в этом году открыли после реконструкции несколько участков: у села Озерки и в Первомайском районе. Здесь построили четыре полосы движения, уложили цементобетонное покрытие. Чтобы снизить вероятность образования снежных заносов, смонтировали 4,5 км снегозащитных заборов. Также появилась современная площадка для большегрузов, где водители могут отдохнуть в пути.

Расширение Чуйского тракта началось несколько лет назад: ещё в 2019 году благодаря федеральным средствам в Тальменском районе обновили десятикилометровый участок. В этом году работы по реконструкции главной транспортной артерии региона продолжились. Помимо двух участков, которые открыли 26 мая высокие гости, работы идут на семи километрах возле населённого пункта Красный Боец (143-150 км) в Тальменском районе, четырёх километрах перед Бийском (341-345 км). Кроме того, уже открыто движение по участку, построенному в 2021-м (216-223 км). Всего в текущем году введут в эксплуатацию ещё 24,5 километра обновлённой дороги. Таким образом, до конца 2022 года в районе двух крупнейших городов увеличится пропускная способность транспортного потока, что очень актуально во время туристического сезона. Ещё на 12 километрах работы стартовали в этом дорожно-строительном сезоне, завершат их в 2023 году.

Полностью сделать дорогу четырёхполосной планируют к 2035 году.