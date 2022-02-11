Росфинмониторинг хочет получить данные ЗАГСов, чтобы бороться с коррупцией

ЗАГСы содержат данные о заключении брака, рождении и смерти, а также усыновлении, смене отцовства или имени

11 февраля 2022, 12:45

Росфинмониторинг хочет получить доступ к данным ЗАГСов. Об этом сообщают “Известия”.

В ведомстве заявили о том, что соответствующий документ уже направили в правительство. Доступ к реестру планируют использовать для того, чтобы бороться с коррупцией и легализацией преступных доходов.

Отметим, что ЗАГСы содержат данные о заключении брака, рождении и смерти, а также усыновлении, смене отцовства или имени.

Сейчас доступ к реестру имеют МВД, ФНС, Минздрав, Росстат и государственные внебюджетные фонды. Также информацию могут запрашивать Минюст, Росреестр, МФЦ, “Дом.рф”, региональные и муниципальные органы.

“Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы”, — отметили в ведомстве.

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