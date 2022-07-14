Росгвардейцы нашли на Алтае «потерявшего счет времени» мальчика
Подросток ушел на прогулку и перестал отвечать на телефонные звонки
14 июля 2022, 14:34
В Алтайском крае сотрудники Росгвардии нашли пропавшего несовершеннолетнего мальчика, сообщает региональное управление ведомства.
За помощью к правоохранителям обратилась жительница Алейска, у которой пропал 14-летний сын — вышел из дома и не вернулся.
«Экипаж получил ориентировку. Подросток ушел на прогулку в вечернее время и перестал отвечать на телефонные звонки», — рассказали в ведомстве.
Ближе к полуночи росгвардейцы обнаружили мальчика в компании сверстников. Он пояснил, что «увлекся общением и потерял счет времени».
Патрульные передали подростка родителям.
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