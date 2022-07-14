Росгвардейцы нашли на Алтае «потерявшего счет времени» мальчика

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии нашли пропавшего несовершеннолетнего мальчика, сообщает региональное управление ведомства.

За помощью к правоохранителям обратилась жительница Алейска, у которой пропал 14-летний сын — вышел из дома и не вернулся.

«Экипаж получил ориентировку. Подросток ушел на прогулку в вечернее время и перестал отвечать на телефонные звонки», — рассказали в ведомстве.

Ближе к полуночи росгвардейцы обнаружили мальчика в компании сверстников. Он пояснил, что «увлекся общением и потерял счет времени».

Патрульные передали подростка родителям.