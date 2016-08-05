Росгвардии разрешат помогать приставам выселять должников и сносить здания

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Военные и сотрудники Росгвардии могут получить полномочия, которые позволят им помогать судебным приставам при исполнении решений судов о приостановке деятельности юридических лиц и предпринимателей, выселении и освобождении нежилых зданий, их сносе, а также по принудительному вселению истцов в недоступные им дома, пишет РИА Новости.

Изменения будут внесены в ст. 107, 108 и 109 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Соответствующий проект уже опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Текущая редакция закона предусматривает, что принудительное исполнение решений о выселении людей, освобождении нежилого помещения или сносе постройки происходит с участием понятых. При необходимости приставам разрешается привлекать правоохранителей.

Такая же возможность предусматривается и в пунктах закона о принудительном вселении истца в помещение, если должник этому препятствует, а также в правилах об административной приостановке деятельности предпринимателей и юридических лиц.

В проекте новой редакции закона предлагается дополнить пункты закона словами "военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии РФ".