Росгвардия перепела рождественский хит Джорджа Майкла и сняла клип

Академический ансамбль песни и пляски войск Нацгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева перепел рождественскую песню Джорджа Майкла Last Christmas, сообщает "РИА Новости".

Как рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, видео сделано ко второй годовщине со дня смерти Джорджа Майкла, а также в преддверии Нового года.

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии считается одним из наиболее крупных и известных армейских художественных коллективов России. Он находился в составе внутренних войск МВД до перехода в созданную позже Нацгвардию. Ранее коллектив перепел композицию группы Daft Punk — Get Lucky

Британский певец Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года. За свою карьеру Майкл выпустил большое количество хитов, среди которых Last Christmas, Careless Whisper, Jesus To A Child.