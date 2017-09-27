Росгвардия решила закупить хрустальных погон на 600 тысяч рублей

В Росгвардии объяснили, для чего им понадобились хрустальные погоны в большом количестве, пишут "Ведомости".

"Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению Отечеству более 30 лет", - рассказали в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на закупку 104 пар хрустальных погон в подарочной упаковке стоимостью до 582 000 руб.

В ведомстве отметили, что эти относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки станут бесценными в качестве поощрения. Якобы такие вещи часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам.

Согласно заявке, Росгвардия планирует закупить две пары погон "генерал-полковник", 20 пар погон "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор". Изделия должны быть упакованы в бархатную коробку.