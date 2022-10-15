Росгвардия стала охранять военкоматы в усиленном режиме

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в ряде городов Росгвардия усилила охрану военкоматов. Согласно его публикации в Telegram-канале, вневедомственная охрана ведомства по всей стране включила их в маршруты патрулирования.

«В ряде городов, в т. ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО (вневедомственная охрана Росгвардии)», — заявил Хинштейн.

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Общество В Приморье районного военкома нашли погибшим

Напомним, что 15 октября в Приморском крае военный комиссар Партизанского и Лазовского районов Роман Малык был найден погибшим. Сейчас полиция рассматривает версии убийства и суицида Малыка. Его тело обнаружили около забора дома на улице Селедцова.