Роскачество нашло кишечную палочку в плавленом сыре

Роскачество произвело тщательную проверку распространенных наименований плавленых сыров с жирностью от 45 до 60%, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию 20 торговых марок эксперты проанализировали по 70 показателям качества и безопасности.

Категорически не прошел проверку продукт марки "Полевое". В нем нашли колиформы – бактерии группы кишечных палочек.

Также были поставлены "нули" за подмену молочных жиров растительными еще трем маркам: "Алдес", "Витако" и "Невский". За несоответствие жирнокислотного состава их признали фальсификатами.

Новости

Общество Эксперты проверили яйца в российских магазинах в преддверии Пасхи

По правилам, вступившим в силу с 2019 года, они должны называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра".

Только две марки соответствовали требованиям стандарта Роскачества по количеству белка. Его доля должна составлять от 12% до 17%. Если же менее 12%, то в изготовлении была использована молочная сыворотка.

В результате ни один плавленый сыр не получил знак Роскачества, но ближе всего к этому оказались марки "Б. Ю. Александров" (4,57 балла), "Веселый молочник" (4,5 балла) и Hochland (4,495 балла).