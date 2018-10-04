Роскачество проверило картошку на российском рынке

Фото: content.choiz.me

Роскачество провело проверку картофеля, который был закуплены на рынках России и в сетевых магазинах, по 181 показателю качества. Пестициды в картофеле обнаружены не были, но зато есть другие нехорошие "находки", пишет "Российская газета".

Новости

Общество "Роскачество" нашло креветки с лишним льдом и мышьяком в магазинах РФ

Так, в пакистанском картофеле, который был куплен в одном из сетевых магазинов, нашли следы хлорпрофама (регулятора роста растений, который используется, чтобы сдержать прорастание клубней) и тиаметоксама (борца с вредителями). То, что в овоще были найдены следы этого вещества значит, что производитель переусердствовал во время обработки картофеля от жуков, превысив дозы вещества.

Нитраты в большей части исследуемой картошки не нашли, однако были исключения в пробах раннего картофеля из Египта и в отечественном. При этом первый закупали в сетевом магазине, а второй - на рынке.

Отмечается, что нитраты концентрируются в кожуре, поэтому если почистить картофель перед варкой, содержание вредного вещества снизится. Кроме этого, можно перед приготовлением такую картошку, уже очищенную, на полчаса оставить в воде, но дважды сменить ее за это время. Тогда количество нитратов и крахмала сократится.

Радионуклидов в корнеплоде тоже не было, однако в пакистанском и раннем российском картофеле нашли превышенную дозу кадмия, что может говорить о том, что картофель рос в неблагоприятном с экологической точки зрения месте. Ежедневное поедание такого продукта может быть крайне вредно для здоровья, поскольку канцерогенный кадмий может накапливаться в организме.

Также в картофеле нашли болезни, причем почти на всех клубнях. Речь идет о таких повреждениях, как парша обыкновенная и серебристая, фитофтороз, ризоктониоз, фомоз, мокрая и сухая гниль.