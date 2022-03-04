Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Медуза»

Доступ к сайту издания «Медуза» (признано иноагентом) в России заблокирован. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Ограничение доступа провели в связи с регламентом о блокировке сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, участию в незаконных акциях и экстремизму.

С просьбой заблокировать ресурс в Роскомнадзор обратился глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. Он также попросил ограничить звонки в Россию с украинских номеров.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России телеканал «Дождь» (признан иноагентом), а также радиостанцию «Эхо Москвы». Руководство канала приняло решение о приостановлении его работы, а радиостанцию ликвидировали по решению совета директоров.