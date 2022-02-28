Роскомнадзор пригрозил Google штрафами за рекламу о жертвах на Украине

Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу с информацией о “многочисленных жертвах” на Украине. Ведомство пригрозило владельцам сайтов, на которых появится такая реклама, штрафами, блокировками и уголовной ответственностью.

“Такие сообщения содержат недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины в ходе специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины”, — пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор пригрозил штрафами до 5 млн рублей за распространение недостоверной информации.