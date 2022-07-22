Роскомнадзор разблокировал сайт The Tor Project

Роскомнадзор снял блокировку с сайта анонимного браузера и сети The Tor Project. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных единого реестра ведомства.

Напомним, что решение суда о блокировке средства анонимизации было принято еще в 2017 году, однако доступ к сайту браузера был ограничен лишь в декабре 2021 года.

Напомним, что Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает