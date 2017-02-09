Роскомнадзор заблокировал картинку из знаков пунктуации за порнографию

Фото: svopi.ru

Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сообщества Voat за рисунок несовершеннолетней девочки, который был выполнен из наборов букв и символов пунктуации, пишет Meduza.

Уточняется, что доступ к странице ограничили в конце января текущего года. В ведомстве рисунок расценили как детскую порнографию, пишет издание.

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Данная картинка выполнена в стиле ASCII-арт, уточняет издание, когда разные символы печатаются как обычный текст, а в итоге из них получается осмысленный рисунок. При этом заблокированную девочку нарисовали с минимальными подробностями – контуры тела были очерчены лишь несколькими десятками символов.