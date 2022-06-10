Роскомнадзор заблокировал сайт алтайского отделения партии «Яблоко»
Причины блокировки на данный момент неизвестны
10 июня 2022, 13:19, Илья Звягинцев
Роскомнадзор заблокировал сайт алтайского регионального отделения партии «Яблоко». Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Уточняется, что доступ к ресурсу ограничен по требованию Генпрокуратуры, однако причины блокировки не сообщаются.
Член бюро реготделения «Яблока» Вячеслав Филиппов также сообщил о блокировке партийного ресурса. Официального оповещения от Роскомнадзора представители партии на данный момент не получали.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал около 20 известных VPN-сервисов. В ведомстве отметили, что работа по выявлению сервисов обхода блокировки продолжается.
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