Роскосмос отправит к МКС российско-американскую экспедицию с позывным «Алтай»

Роскосмос представил эмблему экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-22» («Циолковский»), который должен стартовать к МКС 21 сентября. В команде два российских космонавта — Сергей Прокопьев (командир экипажа) и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

На эмблеме в самом верху между флагами РФ и США красуется надпись «Алтай» — это позывной экипажа. Также на эмблеме представлены символы трёх участников миссии.

Зелёная черепашка олицетворяет американца Рубио, который в 2017 году попал в набор астронавтов под названием Turtles (по-английски — «черепахи»).

Белый лебедь символизирует полковника ВКС Прокопьева, он раньше летал на бомбардировщике Ту-160, называемого в войсках «Белым лебедем».

А возле птицы изображён парус. Это эмблема набора в отряд космонавтов, в ходе которого был отобран Петелин.