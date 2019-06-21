"Роскосмос" перенес запуск ракеты "Протон-М" из-за неисправностей

Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом "Спект-РГ", который должен был состояться с космодрома Байконур в Казахстане, перенесен на сутки, сообщает "Интерфакс".

Новости

Общество Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"

Как пояснили в "Роскосмосе", это связано с выявленными замечаниями. По плану запуск должен был состояться 21 июня.

"При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", – отметили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что проблема не критична и будет оперативно устранена.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter назвал "серьезным мужиком" ракету-носитель "Протон-М". Он также заявлял, что лично проконтролирует запуск.

В конце мая с Байконура запустили космический аппарат "Ямал-601". Он должен был планово заменить на орбите спутник "Ямал-202" и стать частью системы спутниковой связи "Ямал", которая включает в себя орбитальную группировку спутников. Однако 4 июня стало известно, что программа его выведения на орбиту может быть изменена – у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей. В связи с этим производитель "Ямала-601", компания Thales Alenia Space, принял решение дополнительно проверить его.

"Спект-РГ" является совместной разработкой России и Германии и представляет собой орбитальную астрофизическую обсерваторию.