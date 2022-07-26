Роскосмос показал примерный облик российской орбитальной станции

Госкорпорация «Роскосмос» показала примерный облик российской орбитальной станции. Фото опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Как следует из снимков, на первом этапе развёртывания экипаж станции составит два человека, она сможет принимать один-два пилотируемых корабля. На втором этапе экипаж станции составит от двух до четырёх человек, а количество внешних рабочих мест — до 48 человек.

Построит станцию ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Напомним, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) и начале формирования собственной орбитальной станции. Уход с МКС планируется после 2024 года.