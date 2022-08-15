Роспатент опроверг регистрацию Wildberries названия «Ягодки»

Ретейлер Wildberries не подавал заявку в Роспатент на смену названия. Как сообщает «Газета.ru», об этом заявила главный специалист отдела внешних коммуникаций Роспатента Ирина Басс.

«За последнее время заявки на регистрацию товарного знака „Ягодки“ не подавались, в том числе и от ООО „Вайлдберриз“», — опровергли в ведомстве предположение о регистрации Wildberries нового названия.

Напомним, что 15 августа название маркетплейса Wildberries сменилось на «Ягодки». В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала скорую смену названия, однако не уточняла, каким будет новый вариант.