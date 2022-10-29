Роспотребнадзор нашел нарушения при проверке детсадов в Алтайском крае

Специалисты Роспотребнадзора проверили 445 детских садов в Алтайском крае с начала 2022 года. О результатах проверок рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители Роспотребнадзора проверяют условия содержания детей, а также соблюдение санитарных правил при организации их питания.

Пищеблоки в проверенных учреждениях обеспечены всей необходимой техникой, посудой и инвентарем.

«С целью профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов, в рационе детей используются йодированная соль, молочные и хлебобулочные продукты, обогащенные микронутриентами и витаминами», — сказано в сообщении.

85% детских садов покупают бутилированную воду для того, чтобы поить детей.

Чаще всего в ходе проверок обнаруживались следующие нарушения: текущие нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, несоблюдение санитарных правил при составлении примерных меню и организации питания, нарушения при ведении документации пищеблока.

Ответственных лиц привлекли к ответственности, а также выдали предписания о необходимости устранения нарушений.