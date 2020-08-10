Роспотребнадзор назвал шаурму и котлеты главными распространителями инфекций

Главными распространителями инфекций среди готовых продуктов питания оказались заправленные майонезом и сметаной салаты, шаурма и котлеты. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА "Новости".

Также определенную опасность представляют кондитерские изделия с белковым кремом, паштет и студень. Через них люди могут заразиться сальмонеллезом, дизентерией, норовирусной и ротавирусной инфекцией, а также гепатитом А и другими.

Причиной возникновения инфекций в еде становятся нарушения технологии при приготовлении блюд, неправильное хранение и нарушение правил личной гигиены поварами. Чтобы снизить риск отравления, Роспотребнадзор рекомендует готовить салаты, котлеты и другую еду дома и хранить их не больше суток, а в магазине внимательно изучать сроки годности.