Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в детских лагерях

Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в летних лагерях. Об этом рассказала замглавы ведомства Ирина Брагина.

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — цитирует ее ТАСС.

Брагина отметила, что Роспотребнадзор одномоментно снял все ковидные ограничения. Что позволит заполнять лагеря на 100%, а также проводить массовые мероприятия с участием детей.

Обследовать сотрудников на коронавирус должны будут только учреждения, которые занимаются летним оздоровлением.

Ранее ученые предупредили о том, что мир могут накрыть новые волны коронавируса, которые спровоцируют разные варианты «омикрона».