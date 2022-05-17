Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в детских лагерях

Теперь наполнять лагеря можно будет на 100%, а дети смогут принимать участие в массовых мероприятиях

17 мая 2022, 18:32, Илья Звягинцев

Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в летних лагерях. Об этом рассказала замглавы ведомства Ирина Брагина.

«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — цитирует ее ТАСС.

Брагина отметила, что Роспотребнадзор одномоментно снял все ковидные ограничения. Что позволит заполнять лагеря на 100%, а также проводить массовые мероприятия с участием детей.

Обследовать сотрудников на коронавирус должны будут только учреждения, которые занимаются летним оздоровлением.

Ранее ученые предупредили о том, что мир могут накрыть новые волны коронавируса, которые спровоцируют разные варианты «омикрона».

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