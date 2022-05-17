Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в детских лагерях
Теперь наполнять лагеря можно будет на 100%, а дети смогут принимать участие в массовых мероприятиях
Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения в летних лагерях. Об этом рассказала замглавы ведомства Ирина Брагина.
«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты», — цитирует ее ТАСС.
Брагина отметила, что Роспотребнадзор одномоментно снял все ковидные ограничения. Что позволит заполнять лагеря на 100%, а также проводить массовые мероприятия с участием детей.
Обследовать сотрудников на коронавирус должны будут только учреждения, которые занимаются летним оздоровлением.
Ранее ученые предупредили о том, что мир могут накрыть новые волны коронавируса, которые спровоцируют разные варианты «омикрона».