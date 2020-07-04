Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия с детьми

Роспротребнадзор ввел запрет на массовые мероприятия в учреждениях с пребыванием детей до 2021 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, подписанного главой ведомства Анной Поповой, всем организациям, которые работают с детьми до конца года предписано соблюдать санитарные требования.

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В частности, речь идет о детских лагерях, детских садах, школах и ДЮСШ, а также игровых комнатах для детей.

Проводить мероприятия с участием группы детей в детских лагерях возможно только на открытом воздухе, но при условии, что все дети представляют один отряд.

В школах за каждым классом закрепят отдельный кабинет. В нем будут проходить все занятия, кроме тех, которые требуют специально оборудованных помещений (уроки физкультуры, труда, химии).

При проведении аттестации необходимо рассаживать по одному школьнику за парту, чтобы они находились по отношению друг к другу по диагонали.

Сотрудники учреждений должны ежедневно замерять у малолетних температуру и вести соответствующий журнал.

Кроме того, на входе в здание и столовую будут ставить антисептики, а игрушки в детских садах – ежедневно дезинфицировать.