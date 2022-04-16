Роспотребнадзор разрешил ввоз перцев и нескольких видов фруктов из Турции

Ведомство смогло добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в продуктах со стороны Минсельхоза Турции и от производителей и экспортеров продукции

16 апреля 2022, 18:59, Никита Черников

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции, сообщается на сайте ведомства.

Такое решение приняли по итогам «тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции» в Россию, говорится в сообщении.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что ведомство смогло добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в продуктах со стороны Минсельхоза Турции и от производителей и экспортеров продукции.

Ранее Минсельхоз РФ поручил создать неснижаемый запас зерна и сахара в регионах страны.

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