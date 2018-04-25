Роспотребнадзор сообщил о росте качества хлеба в России

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Качество хлеба в России улучшилось за последние пять лет. К таким выводам пришел Роспотребнадзор, исследовав свыше 21 тысячи проб хлеба в первом квартале текущего года, передает РИА Новости.

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"По результатам исследований за последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась", — цитирует агентство текст публикации ведомства.

В сообщении отмечается, что по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1% проб, по физико-химическим показателям, которые характеризуют качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) — 0,8% проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов) — меньше 2%.

В ведомстве отметили, что среди основных причин, по которым специалисты забраковывали хлеб, фигурировали наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и другие.