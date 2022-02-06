Роспотребнадзор убрал ношение перчаток из мер профилактики COVID-19
Теперь для профилактики коронавируса необходимо носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции, соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Из действующих мер в пункте осталось ношение масок, мытьё рук, использование антисептиков, а также соблюдение социальной дистанции.
Ранее в указ были внесены и другие изменения. Так, ведомство отменило изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19, а также сократило срок лечения пациентов с коронавирусом до семи дней. Кроме того, если на больничном пациент с ковидом находится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.
Изменения в документ вступают в силу 6 февраля.