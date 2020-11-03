Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидпорогов по ОРВИ в 47 регионах России

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 47 субъектах России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории страны регистрируется заболеваемость вирусами негриппозной этиологии – парагриппом, аденовирусами, РС-вирусом и другими. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается в основном среди взрослого населения.

В Роспотребнадзоре также отметили, что на 1 ноября сделать прививку от гриппа успели почти 50 млн человек, что составляет треть населения страны.

Как ранее сообщил amic.ru, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшее время Россия выйдет на пик заболеваемости COVID-19. По его словам, в последнее время наблюдается "небольшое нарастание, как бы эпидемия уже хочет выйти на пик и на плато".