Россельхозбанк на Алтае запускает семейный кредит с фиксированной ставкой 8,9%

Россельхозбанк объявил о запуске нового продукта — кредита «Семейное предложение» с фиксированной ставкой 8,9% годовых. В рамках этого предложения семья может взять до пяти миллионов рублей на пять лет. Единая ставка не зависит от суммы кредита при условии оформления личного страхования. Обязательное условие — участие в сделке обоих супругов.

«Кредитом могут воспользоваться семьи, маленькие и большие, на глобальные и скромные цели. При этом фиксированная ставка, единая для любой семьи, позволяет определиться с выбором кредитного предложения, точно рассчитывать будущие выплаты и учитывать их при планировании семейного бюджета», — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов АО «Россельхозбанк» Елена Волосевич.

Клиенты, получающие зарплату на карту РСХБ или с подтверждённой учётной записью на госуслугах, могут получить кредит только по паспорту. Оформить заявку можно в отделениях РСХБ. Срок действия предложения — до конца 2022 года.

Россельхозбанк предлагает несколько продуктов, ориентированных на семейные пары. Одним из самых популярных стала сельская ипотека по льготной ставке 3%. Также в банке можно оформить ипотеку с господдержкой семей с детьми по ставке от 5%.

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2022 года оформил более 170 сельских ипотечных кредитов на общую сумму свыше 400 млн рублей. А всего с начала работы госпрограммы на двух Алтаях улучшили условия жизни почти 1,5 тыс. клиентов на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Семьи с детьми могут оформить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года. На Алтае ею уже воспользовалось более 120 семей на сумму свыше 270 млн рублей.