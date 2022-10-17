Россельхозбанк ввёл кредитные каникулы для участников специальной военной операции и их семей

С 7 октября Россельхозбанк предоставляет каникулы по потребительским и ипотечным кредитам заёмщикам, участвующим в специальной военной операции. За услугой могут обратиться мобилизованные граждане и добровольцы (в том числе ИП), контрактники, а также служащие других воинских формирований и органов, в том числе Росгвардии. Кроме того, право распространяется на членов их семей.

Что нужно, чтобы подать заявление?

Льготный период предоставят, если одновременно соблюдены несколько условий:

— клиент обратился в РСХБ в течение срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023;

— кредитный договор заключён с РСХБ до даты мобилизации / начала участия в СВО / заключения контракта (для добровольцев);

— военнослужащий участвует в специальной военной операции.

Для подачи заявления на услугу нужны паспорт (документ, удостоверяющий личность), заявление о предоставлении льготного периода и документ, подтверждающий участие в СВО. Если последнего на руках нет, его надо предоставить не позднее даты окончания льготного периода.

Подать заявление можно лично в офисе РСХБ, по телефону контакт-центра 8 (800) 100-01-00, по e-mail office@rshb.ru или почтой.

Что происходит во время льготного периода?

На момент кредитных каникул заёмщик полностью освобождается от своих обязательств по выплатам. Ему не будут предъявлять ни штрафы, ни пени, ни другие санкции. Сумма задолженности фиксируется на дату начала льготного периода. Каникулы никак не повлияют на кредитную историю.

Проценты за потребительский кредит будут начислять по ставке, равной двум третям от опубликованной Банком России. По ипотеке размер процентов не меняется.

Что будет после окончания льготного периода?

Срок возврата кредита продлевают на время действия льготного периода или больше. Платежи, не уплаченные во время льготного периода, сумму процентов и просроченную задолженность (при наличии) гасят после уплаты платежей по графику до входа в льготный период.

Заёмщик должен заранее сообщить кредитору о дате окончания льготного периода. Это можно сделать по телефону.

АО «Россельхозбанк»