Россия "до одури" боится наступления войск Украины - депутат Рады

Вооруженные силы Украины могут за несколько дней прорвать оборону ДНР и ЛНР и выйти к российско-украинской границе, заявил в интервью изданию "Апостроф" депутат Верховной рады, член партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, сообщает РИА Новости.

По мнению Тымчука, такой вариант развития событий очень пугает Москву: "Они до одури, дико боятся встречного или даже превентивного наступления ВСУ".

Он уверен, что "при оптимистичном сценарии" операция украинских войск завершится быстрее пяти дней.

Тымчук заявил, что единственной помехой на пути ВСУ являются Минские соглашения.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ следует готовиться к наступлению в Донбассе. Он подчеркнул, что в этом случае украинским военным нужно будет вовремя заметить границу с Россией.