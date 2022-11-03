Россия и Украина обменяются пленными по формуле «107 на 107»

Обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107» пройдёт в четверг, домой вернутся 65 жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как пишет ТАСС, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаём столько же пленных, в основном опять вээсушников. Из общего количества освобождённых 65 человек — из Донецкой и Луганской народных республик», — заявил он.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Тогда домой вернулись 50 военнослужащих союзных сил. Пушилин сообщал, что в их числе были семь военных из ДНР и двое — из ЛНР.