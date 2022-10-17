Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «110 на 110»

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «110 на 110». Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, Киев передал Москве 80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР) и регионов России.

«Мы Киеву отдаём в основном женщин», — уточнил врио главы ДНР.